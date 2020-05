OM : Dewaest, encore un amoureux de l’Olympique de Marseille

L’OM compte un grand passionné en Belgique. Il s’agit de Sébastien Dewaest, joueur du RC Genk. Le capitaine de l’écurie de Jupiler Pro League a révélé son affection pour l’Olympique de Marseille au site RTL Sport.

Sébastien Dewaest, un fana de l’OM en Belgique

L’OM est un club dont les supporters se comptent également en dehors de la France. En Belgique, l’Olympique de Marseille peut compter sur le supporteurisme indéfectible de Sébastien Dewaest, défenseur central du RC Genk (D1 belge).

La passion de ce joueur belge de 28 ans pour l’écurie phocéenne se traduit en actes très concrets. « Ah oui ! D'ailleurs, j'ai acheté une maquette du Stade Vélodrome. Je l'ai reçu ce matin. J'ai entre 30 et 40 maillots, même certains des années 1990 », a-t-il expliqué.

L'affection de Sébastien Dewaest pour l’Olympique de Marseille ne date pas d’aujourd’hui non plus. « Tout petit, je regardais des matchs à la télévision sur Canal+, et les supporters m'ont fait aimer le foot et Marseille », s’est-il souvenu.

Dans une récente sortie, Mario Balotelli, buteur de Brescia (Serie A) assurait que le public du stade Vélodrome était le public le plus chaud bouillant qu’il avait connu de toute sa carrière.