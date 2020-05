OL Mercato : Karl Toko-Ekambi, son agent annonce la couleur

Prêté à l’ OL par Villarreal avec une option d’achat, Karl Toko-Ekambi va-t-il rester à Lyon ou retourner en Espagne ? L’agent de l’attaquant a répondu à l’interrogation.

OL : Voyants au vert pour Karl Toko-Ekambi

Karl Toko-Ekambi a bouclé sa demi-saison à l’OL et arrive en fin de prêt. Mais le club rhodanien a la possibilité de le conserver à condition qu’il trouve un accord avec Villarreal. Le club de Liga a fixé l’option d'achat du Camerounais à 11,5 M€. En attendant que Jean-Michel Aulas se décide pour le transfert, l’agent du joueur de 27 ans a lâché quelques indices.

« L'OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait du club et de son projet. Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression », a assuré Samir Khiat à L'Équipe du Soir. Si l’on en croit le représentant de Karl Toko-Ekambi, « tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que son poulain reste à Lyon ».

La condition pour que Toko-Ekambi reste à Lyon

Jean-Michel Aulas avait exprimé le souhait de l’OL de garder l’ancien attaquant d’Angers SCO. « Il fait l’unanimité (…) On a envie de le garder. Il y a des conditions particulières pour que son transfert soit définitif, nous devons aller en Coupe d’Europe », avait indiqué le président des Gones sur OLTV.