Strasbourg Mercato : Une offre de l’AC Milan pour Simakan ?

En quête d’un renfort défensif, l’AC Milan aurait jeté son dévolu sur Mohamed Simakan, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Strasbourg. Le club milanais serait déjà passé aux actes concrets dans ce dossier.

L’AC Milan aurait formulé une première offre pour Mohamed Simakan

Malgré la crise liée au coronavirus, l’AC Milan prépare activement le prochain mercato comme la plupart des clubs européens. Le club italien est à la recherche d’un défenseur central et la piste menant à Mohamed Simakan devient de plus en plus concrète.

Mohamed Simakan a réalisé une bonne saison avec le Racing Club de Strasbourg. Il a disputé 19 matchs de Ligue 1 avec le club alsacien. Des performances qui l’ont placé dans le viseur des Rossoneris. Selon les informations du journal AS, l’AC Milan aurait même formulé une offre au RC Strasbourg pour enrôler le joueur de 20 ans lors du prochain mercato. Le journal ibérique parle d’une « offre de 20 millions d’euros » pour son transfert. Les dirigeants alsaciens pourraient avoir du mal à décliner une telle somme d’argent.

Mais la bataille risque d’être très disputée pour Mohamed Simakan. L’AC Milan pourrait affronter une rude concurrence sur cette piste défensive. Everton, le Borussia Dortmund, le FC Séville, le LOSC ou encore Francfort seraient sur ses traces. Cette forte concurrence devrait faire grimper les enchères pour le jeune défenseur de Strasbourg.