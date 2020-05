Manchester United : La femme de Di Maria se fait déchiqueter

Jorgelina Cardoso, la femme du milieu du PSG Angel Di Maria, s’est récemment déchaînée contre Manchester United. Un cadre de Manchester lui a adressé une réponse à la proportion de son agression à toute une ville et un club.

PSG : La femme de Di Maria provoque Manchester, la ville riposte

Jorgelina Cardoso disait dans l’émission "Los Angeles de la Mañana" que « Manchester est le pire » endroit où vivre. « C’est horrible… Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester ».

Et lorsque son homme lui a proposé de partir en Angleterre, elle dit lui avoir répondu : « Même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça. »

Restée à Madrid, elle a fait une visite à l’actuel joueur du PSG à Manchester. Ce qu’elle dit de la ville est offensant : « Ici, c’est de la merde. C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer… » Elle affirme aussi avoir confié à Di Maria : « chéri, je veux me tuer, il fait nuit à deux heures de l’après-midi.»

Sacha Lord cogne Jorgelina Cardoso, Di Maria égratigné

Cette plaisanterie de mauvais goût de la femme du milieu du PSG n’a pas du tout amusé le club, ses fans et encore moins les autorités de la ville de Manchester. Sollicité par ESPN, Sacha Lord du bureau du maire Andy Burnham n’a pas été tendre avec Jorgelina Cardoso. Le conseiller économique de la ville a répondu en disant : "Avant de commenter, je suis d'accord avec elle (Jorgelina Cardoso) sur un point. Étant un partisan de Manchester United toute ma vie, j'ai également trouvé cette période assez déprimante. Son mari a été acheté pour près de 60 millions de livres sterling, vendu un an plus tard et était sans aucun doute l'un des plus gros flops de Man United. »

Sacha Lord poursuit en disant : "Quant à notre nourriture, nous avons de nombreux restaurants exceptionnels dans toute la région de notre ville. Je ne peux que penser que ses papilles gustatives ont été ternies… Quant à notre culture, quand je pense à Manchester, je pense à la révolution industrielle, aux suffragettes, au mouvement coopératif, Marx et Engels, au massacre de Peterloo, à l'ordinateur, à la séparation de l'atome, au graphène, à Alan Turing, aux textiles, canaux, chemins de fer, football et musique. Quant aux femmes toujours gonflées, cela aurait peut-être aidé si elle s'était aventurée hors de la banlieue verdoyante d'Alderley Edge à un moment donné au cours de cette période."

Jorgelina Cardoso ramenée à l'état de bimbo

Sacha Lord termine en disant : "Je souhaite au couple tout le succès possible pendant ce confinement, et j’espère qu’elle aura utilisé son temps à bon escient pour dépoussiérer certains de ses nombreux sacs à mains hors de prix."