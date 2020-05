ASSE Mercato : Avenir, Loïc Perrin « en pleine réflexion »

En fin de contrat avec l’ASSE, Loïc Perrin n’exclut pas une prolongation. Mais l’emblématique capitaine ne prend pas mal non plus l’idée de devoir raccrocher les crampons pour intégrer l’organigramme de l'AS Saint-Etienne.

Loïc Perrin tenté par une prolongation ?

Après 15 ans de présence avec l’ASSE, Loïc Perrin envisageait de prendre sa retraite cet été. Mais la fin prématurée de la saison pourrait convaincre le défenseur central de reconsidérer sa décision. Il n’est plus chaud pour partir à la retraite avec cette situation inédite.

« Cette situation exceptionnelle m’a un peu fait revoir mes plans. Ce n’était pas forcément prévu que je continue. Mais je n’ai pas forcément envie de rester sur cette fin de saison. Personne n’aurait pensé arrêter comme ça donc je suis en pleine réflexion », a expliqué le joueur de 34 ans au cours d’un live publié par Auvergne Légendes du Sport.

Loïc Perrin toujours à l'ASSE après la retraite ?

Mais le défenseur ne serait pas malheureux de partir à la retraite cet été. Une place lui semble déjà réservée dans l’organigramme des Verts après sa carrière de footballeur. D’ailleurs, le joueur avait entrepris de passer ses diplômes pour être prêt le moment venu.

« J’ai le projet de rester au club, c’est plus ou moins prévu déjà dans mon après-carrière de joueur, mais pas en tant qu’entraîneur... Je passe des diplômes, je fais actuellement une formation de deux ans que je finis au mois de juin. C’est plus dans l’organisation et la gestion sportive », a-t-il révélé.