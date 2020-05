RC Lens : Un vivier de joueurs disposés à porter le RCL en L1

Avec sa montée en Ligue 1, le RC Lens va devoir trouver des joueurs capables de l'aider à relever le challenge. La bonne nouvelle pour les Sang et Or est qu'un vivier de joueurs se tient prêt à répondre à un éventuel appel de Franck Haise.

RC Lens : Franck Haise aura du choix

Les noms de Gaël Kakuta (Amiens SC), d’Eric Bauthéac (Omonia Nicosie, Chypre), Sébastien Corchia (FC Séville), Loïc Baldé (Havre AC) et de Corentin Jean (prêté par Toulouse FC) circulent pour renforcer le RC Lens. Et pourtant, les Artésiens pourraient ne pas avoir à chercher trop loin pour se renforcer à l'approche du challenge à relever en Ligue 1 Conforama.

Confirmé à son poste d’entraineur, Franck Haise ne va pas se passer des joueurs qui ont contribué au retour du Racing Club de Lens en Ligue 1. En plus des joueurs déjà à sa disposition et ceux disposés à rejoindre le club, des jeunes formé à l’Académie Sang et Or se tiennent prêts à renforcer l'équipe lensoise. « Bien que l’on soit monté en Ligue 1, notre discours auprès de nos jeunes ne change pas », a déclaré Eric Assadourian, sur le site internet des nordistes.

Selon le responsable de la formation au RCL : « Ce n'est pas parce que le club évoluait en Ligue 2 que nous formions les joueurs pour jouer à ce niveau. On ne se donne pas de limite, bien au contraire. On cherche à amener le joueur au maximum de ses possibilités pour qu’il puisse répondre présent à tous les niveaux dans lesquels le RC Lens évoluera aujourd’hui et demain », a expliqué le patron de la formation à la Gaillette.