PSG Mercato : Grosse menace signalée pour un titi parisien

Comme à chaque mercato ces dernières années, le PSG pourrait encore perdre ses titis cet été. Cette fois, c’est Hubert Mbuyi Muamba, capitaine des U17, qui est sur les tablettes de plusieurs clubs européens.

Le Borussia encore prêt à jouer un sale tour à Paris





pourrait rejoindre la liste de titis ayant quitté le PSG cet été. Capitaine de l’équipe U17 du Paris Saint-Germain , le défenseur de 17 ans est suivi par plusieurs clubs européens. Il ne lui reste plus qu’un an de contrat aspirant avec son club formateur. L’Equipe révèle à ce sujet que même s’il est attaché à Paris, le crack ne ferme aucune porte et pourrait d'ailleurs partir dans les prochains mois.D’après les informations du quotidien sportif, le FC Porto s’intéresse à Hubert Mbuyi Muamba. Le journal en ligne révèle d’ailleurs que le club portugais suit le jeune défenseur depuis de longues semaines. Les Dragons n’ont pas encore formulé d’offre, mais ils pourraient le faire prochainement.Le Borussia Mönchengladbach suit aussi Hubert Mbuyi Muamba. Le club allemand s’était déjà attaché les services d’une pépite du Paris Saint-Germain par le passé. Ancien capitaine des équipes jeunes du PSG, Mamadou Doucouré avait rejoint le pensionnaire de Bundesliga en 2016.