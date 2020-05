Ex-OM : Comment Deschamps a sorti Lucho Gonzalez du trou

La Provence, continue d'évoquer le dernier titre de champion de France de l’OM, acquis en 2010. Cette fois, le journal révèle comment Didier Deschamps avait convaincu Lucho Gonzalez de rester à l’Olympique de Marseille alors qu'il voulait quitter le club en raison de ses débuts difficiles.

Lucho Gonzalez dévoile un exploit de Didier Deschamps

Lucho Gonzalez a marqué l’OM lors de son passage au club (juillet 2009-janvier 2012). L’Argentin était de l’effectif marseillais qui a remporté le titre de champion de France en 2010. Mais, au début de son expérience, les choses n’avaient pas été faciles. Ses difficultés d’intégration avaient été telles que Lucho Gonzalez ne voulait plus retourner à l’OM après la trêve hivernale. « Quand on est parti en vacances pour Noël, j'avais envie de rester en Argentine. J'ai même dit dans les journaux que je ne rentrais pas en France », a-t-il révélé dans les colonnes du quotidien régional.

Mais Lucho Gonzalez a fini par reconsidérer sa décision, grâce à l’intervention de son compatriote Gabriel Heinze, alors capitaine de l’ OM. Ce dernier lui avait déconseillé cette décision avant de lui demander d'évoquer sa situation avec Didier Deschamps, l’entraîneur de l’ OM de l’époque. Et quand l’attaquant argentin a parlé avec son entraîneur, ce dernier a su trouver les mots justes pour le convaincre de rester. « Gaby Heinze m'a conseillé de rester tranquille et qu'on allait parler au coach. J'ai parlé avec Didier lors du stage en Espagne et il m'a donné plus de confiance. Il m'a fait me sentir vraiment important », a-t-il expliqué.

Lucho Gonzalez joue toujours au football malgré ses 39 ans. Il évolue présentement au Club Athletico Paranaense (Brésil). El Comandante », en raison de sa ressemblance avec Che Guevara, a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs de l' Olympique de Marseille en 124 matchs.