OGC Nice Mercato : Accord trouvé pour Walter Benitez

C’est une bonne nouvelle pour l’OGC Nice et ses supporters ! Walter Benitez, le gardien de but niçois, a finalement trouvé un accord avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat.

Walter Benitez prolongé à l'OGC Nice jusqu'en juin 2023 ?

En fin de contrat avec l’OGC Nice en juin prochain, Walter Benitez devrait bien poursuivre son aventure au sein du club azuréen. Les dirigeants niçois et le gardien de but négociaient depuis plusieurs mois pour une prolongation de son contrat. Les pourparlers entre les deux parties ont abouti à une issue heureuse, selon les dernières informations.

En effet, L’Équipe révèle dans une de ses publications du jour que l’OGC Nice et Walter Benitez ont trouvé un terrain d’entente pour la prolongation du contrat qui les lie. Engagé avec le club jusqu'en juin 2020, le portier de 27 ans devrait se réengager pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023. Le quotidien explique qu’il ne reste plus que quelques détails à régler pour officialiser la nouvelle.

Arrivé à l’OGC Nice en juin 2016, en provenance de Quilmes (Argentine), Walter Benitez s’est imposé comme numéro 1 dans les cages niçoises. Il a disputé 106 rencontres (toutes compétitions confondues) avec les Aiglons depuis sa signature. Avec ses 26 matchs disputés cette saison en Ligue 1, il est considéré comme l'un des meilleurs portiers du championnat français.