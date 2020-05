RC Lens : Franck Haise donne déjà le ton pour la Ligue 1

Franck Haise sera bien l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine en Ligue 1. Le club a officialisé cette décision vendredi, même si son président Joseph Oughourlian l’avait déjà annoncé. Le technicien du RCL sait la tâche qui l’attend puisqu’il a fixé les objectifs à atteindre en Ligue 1 Conforama.

RC Lens : Le coach ne doute pas de ses capacités

Le RC Lens revient en Ligue 1 après 5 saisons (2014-2015). Deuxièmes de Ligue 2 cette saison, les Sang et Or ne viennent pas viser le podium dans le championnat supérieur de France, mais le maintien. Cet objectif est celui fixé par les dirigeants à leur entraîneur qui ne s’interdit pas de viser plus haut.

« Il faut bien l'avouer le premier objectif, c'est d'y rester et pérenniser le club à ce niveau », a confié Franck Haise à BFM Lille avant de poursuivre : « Cela ne doit pas empêcher l'ambition et de viser le plus haut possible. Restons humbles, mais soyons ambitieux, a encore lancé le technicien. On va avoir le temps de se préparer. On sait que l'on va avoir de belles affiches à Bollaert et c'est l'essentiel. PSG, Marseille ou Lille ce sera des matchs à trois points et il faudra essayer d'en gagner le maximum. »

Successeur de Philippe Montanier, Franck Haise ne doute pas de sa capacité à relever le défi de la Ligue 1 Conforama. « Je crois dans le travail que nous allons faire », fait-il savoir avant d’ajouter : "Forcément c'est une grande responsabilité quand on est entraîneur d'un club de Ligue 1, également quand on est entraîneur du Racing Club de Lens, mais elle sera partagée avec mon staff, a indiqué le technicien au micro de BFM Lille. J'ai beaucoup d'envie avant de démarrer cette saison. Je crois dans le travail que nous allons faire."