OM Mercato : bonne nouvelle pour Yohann Pelé à Marseille ?

Yohann Pelé, le portier numéro 2 de l' OM, pourrait prolonger son contrat. Le remplaçant de Steve Mandanda sera en fin de bail avec l' Olympique de Marseille à la fin de cette saison, mais pourrait profiter de la dégradation de la situation financière du club pour se réengager une année de plus.

Yohann Pelé prolongé par l' OM à cause de la crise ?

Comme un certain Jessy Moulin à l' ASSE, avant la brouille entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, Yohann Pelé n'a pas souvent eu sa chance à l' OM. Barré par le capitaine Steve Mandanda, il doit se contenter de quelques bouts de matchs chaque saison. Mais le portier, un des joueurs les plus âgés du championnat (37 ans), reste fidèle au club phocéen en toute circonstance. Même lorsque Mandanda est revenu au club après une pige infructueuse d'une saison au Crystal Palace, Yohann Pelé a accepté de rebasculer sans broncher à la place de numéro 2.

Le 30 juin 2020 doit normalement mettre fin à ses 5 ans de présence au club, mais d'après L'Equipe, l'aventure pourrait être prolongée. L'Olympique de Marseille n'aura pas d'argent à dépenser cet été pour trouver un remplaçant de poids à Steve Mandanda. La direction du club pourrait donc décider de s'épargner des dépenses en retenant Yohann Pelé pour une année supplémentaire.

« Après un parcours animé, entrecoupé d’un arrêt de compétition pendant plus de trois ans, le Marseillais Yohann Pelé (37 ans) ne s’est pas encore totalement déterminé quant à la suite (à donner à sa carrière, ndlr). Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus », marque le quotidien sportif dans sa publication du jour.

La grande question est de savoir si le gardien breuillois souscrit à cette idée alors qu'il pourrait s'offrir une saison de jeu pleine en rejoignant un club d'un standing en dessous de celui de l' OM.