PSG Mercato : Le départ du titi Moussa Sissako se précise

Prêté au Standard de Liège lors du dernier mercato, Moussa Sissako ne devrait pas revenir au PSG. Aux dernières nouvelles, le club belge aurait décidé de conserver le défenseur de 19 ans.

Pas de retour en vue pour Moussa Sissako au PSG

Arrivé en prêt au Standard de Liège en janvier, Moussa Sissako ne devrait pas retourner au PSG. Selon les informations de RMC Sport, la formation belge aurait décidé de recruter définitivement le jeune défenseur.

Depuis son arrivée en Belgique, Moussa Sissako n’a disputé aucun match avec le Standard de Liège. Bien que convoqué à cinq reprises par son entraîneur, il est resté sur le banc à chaque fois. Même s’il n’a pris part à aucune rencontre, les dirigeants liégeois ont quand même décidé de recruter le défenseur de 19 ans.

Départ programmé pour Sissako

Le transfert de Moussa Sissako devrait rapporter des centaines de milliers d’euros au PSG. Sa valeur est estimée à 450 000 euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Formé au Paris Saint-Germain, il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club de la capitale qui ne devrait pas s’opposer à son départ cet été de peur de le voir partir gratuitement dans un an.

Comme d’autres titis, Moussa Sissako devrait donc quitter le PSG. A Paris, il n’a jamais été convoqué dans le groupe pro par Thomas Tuchel. Le jeune défenseur s’est contenté de jouer 5 rencontres de Youth League avec les jeunes du club.