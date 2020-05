ASSE Mercato : Jean-Philippe Krasso, première recrue de Puel

L’ ASSE est en quête d'un avant-centre après le transfert de Robert Beric en janvier. Claude Puel aurait mis la main sur Jean-Philippe Krasso, buteur du SAS Épinal.

ASSE : Krasso à Saint-Etienne, son coach à Epinal confirme

L’ ASSE avait été séduite par les performances de Jean-Philippe Krasso en coupe de France. Ce dernier avait éliminé le LOSC (2-1) en inscrivant un doublé en 8e de finale. Face à Saint-Étienne, en quart de finale, il avait également provoqué et transformé un penalty.

L’équipe de Claude Puel avait finalement sorti les Spinaliens (2-1) mais le technicien des Verts avait coché le nom du buteur Franco-Ivoirien. Alors que la rumeur apprend que l’ ASSE est déjà passée à l’action pour ce denier, le coach du SAS Épinal confirme la tendance.

« C'est souvent une affaire de feeling, de profil et Jean-Philippe correspond au profil que Saint-Étienne et Claude Puel recherchent. Il est pétri de qualité et a un énorme potentiel », a-t-il confié à France Bleu. L’entraineur du club de National 2 indique clairement que l’attaquant de 22 ans est déjà à l' ASSE.

« Claude Puel aime faire progresser ses joueurs, les jeunes notamment. Il devra faire sa place. C'est un garçon qui peut rendre service dans un premier temps. Même si la marche est très haute, il est là-bas pour apprendre et continuer sa progression. On est très content pour lui », a confirmé Xavier Collin.