Amiens SC : Pétition, le club reçoit un soutien de poids

Dix-neuvième de Ligue 1 avant l’arrêt prématuré du championnat, Amiens SC n’accepte pas sa relégation en Ligue 2 et a lancé une pétition pour obliger la LFP à reconsidérer sa décision. Après plusieurs personnalités du football qui ont déjà affiché leur soutien, cette pétition a recueilli un autre soutien très important ce samedi.

Un soutien de taille pour Amiens SC

Relégué en Ligue 2 suite à l’arrêt prématuré de la saison, Amiens SC ne compte pas se soumettre à cette décision de la Ligue de Football Professionnel. Pour se faire entendre par un large public, le président amiénois Bernard Joannin et son staff ont donc décidé de lancer une pétition pour réclamer une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine. Et cette pétition recueille de plus en plus d’adhérents et de soutien.

Ainsi, Laurent Blanc et Antoine Kombouaré ont déjà déclaré comprendre le sentiment de frustration des Picards et ont dénoncé un manque d’humanité de la Ligue de Football Professionnel. Ce samedi, c’est le président de l’OL Jean-Michel Aulas qui affiche son soutien à la pétition lancée par Amiens SC. Sur son compte Twitter, le dirigeant lyonnais a posté : « Signez la pétition ».

Pour l’heure, la pétition lancée par Bernard Joannin et son staff a obtenu plus de 13 000 signatures.