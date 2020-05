Juventus Mercato : Adrien Rabiot, sa mère le pousserait vers Everton

En pleine désillusion à la Juventus Turin qu’il a rejoint à son départ du PSG, Adrien Rabiot mène la réflexion de rejoindre Everton. Selon Corrieredellosport, sa mère travaillerait à son transfert vers ce club anglais.

Juventus : Vers un transfert d’ Adrien Rabiot à Everton ?

Le nouveau coach d’Everton depuis décembre 2019 est un certain Carlo Ancelotti, un entraîneur qui connait bien Adrien Rabiot pour l’avoir entraîné au PSG. Et il se pourrait bien que l'entraineur et le joueur se retrouve. Le milieu de terrain français est en perte de vitesse à la Juventus Turin où il croyait relancer sa carrière à son départ du Paris Saint-Germain. Recruté pour préparer la sortie de Blaise Matuidi, l’ancien jeune du club de la capitale ne parviendra pas à élever suffisamment son niveau pour pousser son compatriote sur le banc. Cette saison, Adrien Rabiot n’a disputé que 17 matchs sur les 26 de la saison avant la pause de la Serie A.

Carlo Ancelotti avait déjà cherché à jouer sur la déception d’Adrien Rabiot pour le recruter en janvier dernier sans succès. La situation de l’ancien parisien n’ayant pas évolué positivement, sa mère chercherait à donner une réponse favorable à la manoeuvre du technicien italien de 60 ans.

Contrairement à ses collègues de club, Adrien Rabiot n’aurait pas encore fait son retour en Italie. La source indique qu’il pourrait même bénéficier de quelques jours supplémentaires de repos. Avec la crise de coronavirus qui a mis en difficulté financière les différents clubs, les responsables italiens, selon la même source, devraient sérieusement étudier une éventuelle proposition pour un transfert du tricolore.