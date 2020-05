Stade Rennais : Damien Da Silva se prononce sur la 3e place

Le Stade Rennais a fini 3e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré du championnat. Damien Da Silva a exprimé des sentiments mitigés pour le classement final de la formation rennaise.

Damien Da Silva heureux de finir 3e

Le Stade Rennais a fini 3e de Ligue 1 et pourra jouer les barrages pour la qualification en phase de groupe de la Ligue des Champions. Damien Da Silva se dit satisfait du parcours des Rennais cette saison.

« C’est la bonne nouvelle de cette période. Ça nous procure beaucoup de joie. […] C’est une chance de finir troisième. C’est extraordinaire pour le club et les supporters. […] On s’est d’abord félicité entre nous les joueurs. Après on a reçu beaucoup de messages de nos proches et des supporters sur les réseaux sociaux », s’est félicité le défenseur central sur le site officiel du Stade Rennais.

Le capitaine breton déçu par l’absence des fans

Mais Damien Da Silva n’est pas totalement satisfait. Il aurait aimé que les supporters soient présents pour fêter cette 3e place avec les joueurs.

« Il y a un gros regret cependant, celui de ne pas avoir pu fêter cette troisième place avec les supporters car ils le méritent eux aussi. […] C’est une frustration de ne pas pouvoir vivre ce moment. Ça aurait été génial, on en est convaincu, mais on doit respecter les mesures sanitaires », a expliqué le joueur de 31 ans.