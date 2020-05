RC Lens : Ligue 1, Éric Sikora prévient d'un gros danger !

Figure emblématique du RC Lens, Eric Sikora y est allé de son commentaire sur la montée de son club de coeur en Ligue 1, après 5 saisons en Ligue 2.

RC Lens : Eric Sikora, « ne pas faire n’importe quoi »

Eric Sikora est une légende au RC Lens, l’unique club dont il a défendu les couleurs toute sa carrière, de 1985 à 2004. Entre 2005 et 2018, il a été entraineur au Racing Club de Lens. Le technicien de 52 ans a d'abord été adjoint (2005-2006), puis coach des U19 (de 2006 à 2012) et de la réserve (2013-2017). Il a dirigé l’équipe professionnelle lors des saisons 2012-2013 et 2017-2018.

C’est donc avec une grande joie qu’Eric Sikora a accueilli le retour du RC Lens dans l’élite. « Je pense que c’est la place du club. Quand on voit les structures, le centre technique de La Gaillette, le stade Bollaert-Delelis, le public… Tout est réuni pour que le club soit en Ligue 1 », a-t-il réagi sur le site Le Petit Reporter Foot.

« Quand on voit l’affluence au stade par rapport à certains clubs de Ligue 1, il n’y a pas photo », a insisté l’ex-coach des Sang et Or. Vu que « des choses n’ont pas marché, ce qui avait conduit le club en Ligue 2 », Eric Sikora prévient : « Maintenant, il faut rebâtir le club tout doucement, il ne s’agit pas de dire : “on est monté” et de faire n’importe quoi »