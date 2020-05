OL : Aulas rêve d’un retour en arrière pour la Ligue 1

Jean-Michel Aulas entretient toujours l'espoir que le gouvernement et la LFP reviennent sur leur décision de mettre fin à la saison 2019-2020.

Aulas, « pourquoi ne pourrait-on pas revenir en arrière ? »

Jean-Michel Aulas croit la poursuite du championnat 2019-2020 encore possible. La fin de la saison a pourtant été proclamée par le gouvernement et la LFP a établi le classement final des Ligues 1 et 2. Le président de l’OL a déposé des recours en justice contre les décisions des autorités jugées « hâtives » et il espère la reprise du championnat arrêté à la 28e journée. « Pourquoi ne pourrait-on pas revenir en arrière ? », a-t-il interrogé dans une interview sur olweb.

« Si l’UEFA appelle la Fédération (FFF) et la Ligue (LFP) pour regarder exactement ce qui a été dit, à savoir que la date du 3 août n’a jamais été une obligation pour la LFP… L’UEFA a indiqué qu’elle serait amenée à prendre des décisions pour des pays qui auraient pris des initiatives différentes de ce qu’elle aurait souhaité. Je ne suis pas là pour prendre des décisions, je suis là pour contester des décisions trop hâtives qui mettent en difficulté le football français », a expliqué Jean-Michel Aulas.

Pour finir, le patron de l’OL persiste et signe : « Le football français n’est pas sûr de se remettre de cet arrêt prématuré. Rien ne méritait qu’on prenne une décision d’arrêter ».