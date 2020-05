Real Madrid : Luka Jovic, son père tire la sonnette d’alarme

Luka Jovic a été victime d'une « fracture extra-articulaire de l'os calcanéum du pied droit », selon le site officiel du Real Madrid. Cette blessure aurait porté un coup au mental de l’attaquant madrilène, à en croire son père.

Luka Jovic « déprimé et un peu effrayé »

Luka Jovic pourrait ne pas être présent en cas de reprise de la Liga. En effet, la blessure dont il est victime pourrait l’éloigner des pelouses pendant 6 ou 8 semaines, selon la presse espagnole. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui souhaiterait avoir son effectif au grand complet en cas de reprise de la saison.

Mais une autre mauvaise nouvelle vient d’être annoncée pour Luka Jovic. Selon le père du joueur de 22 ans, ce dernier est moralement affecté par sa blessure. « Il est déprimé et un peu effrayé. C'est terrible. Nous avons été surpris par cette nouvelle. Nous ne nous y attendions pas. Il se préparait chez lui à Belgrade selon le programme d'entraînement du club et lors d'un exercice, il a ressenti une forte douleur. Qui savait que cela allait être si grave ? Il se préparait pour sortir et être le meilleur et cela se produit maintenant », s’est inquiété Milan Jovic dans les colonnes du Kurir.

Mais le père de l’international serbe attend les examens médicaux plus approfondis pour être définitivement fixé. « Rien n'est connu, des examens plus détaillés seront nécessaires pour savoir combien de temps il devrait être absent », a-t-il déclaré.