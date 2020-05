Pour un renfort au poste de sentinelle, l’OM aurait coché le nom d’une pépite évoluant au Glosgow Rangers. Pour le spécialiste du football écossais Jonny McFarlane, la cible des recruteurs de l’Olympique de Marseille est comparable à Blaise Matuidi, l’international français de la Juventus Turin.

Glen Kamara, comparable à Blaise Matuidi ?

A l'OM, le poste de sentinelle devrait être renforcé en prévision d’un départ de Kevin Strootman, voire de Boubacar Kamara. Les recruteurs marseillais auraient alors décidé de jeter leur dévolu sur Glen Kamara, joueur des Glasgow Rangers. Un milieu défensif de 24 ans pour qui le journaliste du Daily Record Jonny McFarlane ne tarit pas d’éloges.

« Il s'est tout de suite imposé aux yeux de Steven Gerrard dans une rotation de quatre ou cinq milieux de terrain. Il est même devenu un joueur-clé cette saison, notamment en Europa League où il a joué tous les matchs... », a expliqué le confrère écossais dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Selon Jonny McFarlane, Glen Kamara est comparable à Blaise Matuidi, en plus technicisé. « Il récupère les ballons devant la défense et ne les perd quasiment jamais. […] Son engagement et ses remontées de balles me font penser à Blaise Matuidi, avec une touche technique en plus », s’est enflammé le journaliste.

Pour se donner une chance de signer ce prodige finlandais estimé à 8 millions, l’OM doit toutefois déjouer la concurrence de Brighton et d’Aston Villa, ainsi que d’Arsenal attiré par un retour du joueur sorti de son centre de formation.