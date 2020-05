Ex-Bayern Munich : L'émouvant message de Ribéry à Heynckes

Franck Ribéry a quitté le Bayern Munich à la fin de son contrat l’été 2019. Mais l’attaquant français, désormais à la Fiorentina, n’a pas oublié que ce samedi 9 mai était le 75e anniversaire de Jupp Heynckes, son ancien entraîneur au Bayern Munich.

Franck Ribéry remercie Jupp Heynckes pour son enseignement

Après douze années de bons et loyaux services (2007-2019), Franck Ribéry a quitté le Bayern Munich pour signer à la Fiorentina. Mais l’ancien international français n’a pas oublié Jupp Heynckes, un de ses ex-entraîneurs au Bayern Munich. Ce samedi 9 mai, pour les 75 ans du technicien allemand, l’ancien ailier marseillais a écrit un message fort.

« Nous avons pleuré et ri ensemble. Nous avons perdu et gagné ensemble. J’ai joué les plus grands matchs et célébré les plus gros trophées de ma carrière avec toi en tant que coach, à mes côtés. Mais tu as toujours été bien plus qu’un coach pour moi. Tu m’as beaucoup appris sur le foot mais également sur la vie. Je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur, une bonne santé et du bonheur. Joyeux anniversaire Jupp ! J’espère te revoir bientôt », a posté l’attaquant de 37 ans sur les réseaux sociaux.

Sous le coaching de Jupp Heynckes, Franck Ribéry avait réalisé le triplé Ligue des Champions - Championnat d'Allemagne - Coupe d'Allemagne au cours de la saison 2012-2013.