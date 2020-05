PSG Mercato : Énorme confidence de la femme de Thiago Silva

Confinée au Brésil, la femme de Thiago Silva a donné des nouvelles. Isabelle Silva a surtout fait des révélations sur l’avenir de son mari en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain.

Révélation de taille sur le futur de Thiago Silva

Après huit ans passés au Paris Saint-Germain, Thiago Silva pourrait quitter le club de la capitale cet été. Le capitaine du PSG arrive en effet au terme de son contrat. Mais comme cela est évoqué depuis quelques semaines, le défenseur brésilien pourrait prolonger son bail avec le champion de France. Ce que vient encore de confirmer Isabelle Silva, la femme du joueur.

Dans un entretien accordé au Parisien, l’épouse de Thiago Silva a reconnu des négociations dans ce sens avec la direction du Paris Saint-Germain. Mais les discussions sont à l’arrêt à cause de la crise sanitaire actuelle. « Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l'ombre, comme tout le monde », a-t-elle déclaré au journal francilien.

Pas question d’un départ du PSG

Isabelle Silva a également réitéré l’envie du couple de revenir à Paris pour y rester. Elle n’imagine pas Thiago Silva quitter le PSG. « Non, je n'imagine pas ça ! Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France (…) C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris », a-t-elle fait savoir. Comme quoi l’heure n’est pas encore à un départ pour O Monstro.