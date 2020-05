PSG : Mbappé et Neymar, la relève est assurée pour Wenger

Pour Arsène Wenger, Kylian Mbappé et Neymar représentent l’avenir du football. Aujourd’hui à la FIFA, l’ancien coach d’Arsenal estime que le règne de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi tend à sa fin.

Arsène Wenger voit grand pour Kylian Mbappé et Neymar

Depuis une dizaine d’années maintenant, le football est pris en otage par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Portugais et l’Argentin se dispute chaque année les plus prestigieux prix individuels de la planète foot. Mais pour Arsène Wenger, ce duel tire à sa fin. L’ancien entraîneur d’Arsenal estime qu’une nouvelle génération va prendre le pouvoir. Elle sera incarnée par Kylian Mbappé et Neymar.

« Je pense que leur règne (celui de Ronaldo et Messi, ndlr) touche à sa fin. Mais il s'agit maintenant de la prochaine génération. La prochaine génération est peut-être française, pour le moment les principaux acteurs pourraient être Mbappé, et bien sûr Neymar », a confié Arsène Wenger interrogé par TalkSPORT.

Une montée en puissance pour Mbappé

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est promis à une belle carrière. L’attaquant du PSG a déjà remporté la Coupe du monde et de nombreux titres sur le plan national. Il vient d’ailleurs de terminer meilleur buteur de Ligue 1 pour la deuxième saison de suite. Dans son armoire à trophées, il ne lui manque que la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Pour certains observateurs, il lui sera difficile de les obtenir en restant à Paris.

Quant à Neymar, sa carrière semble déjà sur le déclin, malgré ses 28 ans, à cause de ses pépins physiques. Depuis son arrivée à Paris, le Brésilien ne semble plus autant redoutable qu’il ne l’était lors de ses années barcelonaises (2013-2017). Il était d’ailleurs absent parmi les 30 finalistes de la dernière édition du Ballon d’Or. Une première pour lui depuis 2011.