Stade de Reims : Le grand défi des Rémois au Real Madrid

Sur son site officiel, le Stade de Reims s’est souvenu qu’il y a 14 ans, les Rémois affrontait le Real Madrid, au cours d’un match amical pour l’inauguration du stade Di Stefano. Les visiteurs rémois s’étaient inclinés (1-6) face à la puissante formation des Galactiques.

Stade de Reims, des liens très forts avec le Real Madrid

Le Stade de Reims n’a pas oublié son grand défi lancé au Real Madrid, 14 ans auparavant, jour pour jour. Le 9 mai 2006, le Stade de Reims était une formation de Ligue 2, mais les Marnais n’ont pas eu peur d’aller affronter les Madrilènes dans le cadre d’un match amical en hommage à l’ancienne gloire madrilène Di Stefano.

Les Galactiques avaient ouvert le score par Sergio Ramos sur un coup de pied arrêté (14e). Un but auquel avait répondu Julien Féret pour les Rémois 4 minutes plus tard. Mais la suite de la rencontre avait été très difficile pour les visiteurs qui ont encaissé 5 autres buts, inscrits par Antonio Cassano (19ème et 27ème), Manuel Jurado (47ème) et Roberto Soldado (59ème et 73ème).

Les deux adversaires ont tissé une amitié très forte ce jour-là. En 2016, le Stade de Reims est de nouveau invité par le Real Madrid au Trophée Bernabeu, pour une nouvelle défaite... (3-5)

Les compositions de départ en 2006

Real Madrid : Casillas – Soldado, Sergio Ramos, Mejia, Roberto Carlos – Beckham, Guti, Zidane, Robinho – Cassano, Raul.

Stade de Reims : Weber – Balde, Jeannel, Delmotte, Giraudon – Feret, Didot, Bonnal, Ielsch – Baléguhé, N’Zigou.