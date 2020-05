Ex-OM : Un ancien latéral droit raconte sa reconversion

Ancien joueur de l’ OM, Kassim Abdallah a pris ses distances avec le football depuis 1 an. Cet ex-latéral droit s'est confié sur ses nouvelles activités.

OM : Kassim Abdallah reconverti dans le commerce

Kassim Abdallah avait défendu les couleurs de l’ OM (2012-2014) avant de signer à l’Athletico Marseille, où il se sentait à l’aise. Mais cette formation a été rétrogradée. L’ancien défenseur s’est donc éloigné du football pour s’occuper d'autres activités. « J’ai mis entre parenthèses le foot depuis un an. Ca se passait bien avec l’Athletico Marseille mais avec la rétrogradation administrative en Nationale 3 c’était compliqué. Alors comme j’avais des activités à côté, j’ai un peu laissé tomber le foot », a-t-il déclaré sur Le Phocéen.

Dans les quartiers Nord de Marseille, Kassim Abdallah s’est reconverti dans le commerce en ouvrant une boucherie et une boulangerie. Une activité qui lui permet d’aider les autres et de rencontrer beaucoup de monde. « A travers ça, j’ai l’occasion de créer des emplois, de voir beaucoup de monde, ceux avec qui j’ai grandi. Ça permet de voir la vie autrement. Deux boucheries en plus vont ouvrir », a-t-il assuré.

Kassim Abdallah voulait faire les choses différemment des autres joueurs qui préfèrent souvent investir dans l’immobilier. « Généralement, les footballeurs investissent dans l’immobilier. C’est bien huilé, tu ne te casses pas trop la tête. Moi j’avais envie de faire autre chose, de ne pas regarder l’argent tomber, je voulais être en contact avec les gens. Ça change un peu », a-t-il expliqué.