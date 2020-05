Real : Encore une mauvaise nouvelle pour les salaires ?

Pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, le Real Madrid a déjà baissé les salaires des joueurs et des dirigeants de 10 à 20%. Mais cette mesure pourrait ne pas suffire si la crise sanitaire perdure. D’où de nouvelles mesures envisagées par le club.

Real Madrid : vers une nouvelle baisse des salaires ?

La crise sanitaire perdure. Ainsi, après la baisse de 10 à 20% des salaires des joueurs et des dirigeants décidée en avril, le club madrilène pourrait décider de procéder à une nouvelle baisse. Selon AS, cette baisse envisagée serait applicable sur l’ensemble de la saison prochaine et se ferait à hauteur de 30% des salaires des joueurs et des dirigeants, et non des autres employés.

Toujours selon le média, cette baisse est jugée nécessaire au sein du Real Madrid. Les dépenses courantes du club de Liga cette saison s’élèvent à 741 millions d’euros, dont 283 millions d’euros pour la masse salariale. Pourtant, cette saison, le club madrilène reçoit 822 millions d'euros de revenus divers, dont au moins 20% pourraient être perdus en raison de la crise sanitaire. Ce qui ferait un manque à gagner de 165 millions d’euros et placerait les Merengue dans une situation compliquée. La baisse de 30% des salaires est donc envisagée pour permettre à la Casa Blanca d’économiser près de 100 millions d’euros sur la masse salariale.