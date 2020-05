Ligue 1 : Le LOSC pas ravi par la montée du RC Lens ?

En bon deuxième de Ligue 2 avant l’arrêt des compétitions, le RC Lens a rejoint la Ligue 1. Le LOSC, seul grand club nordiste dans l’élite française ne semble pas apprécier d’être rejoint par son voisin, comme le montre l’indifférence dont il a fait preuve.

Le LOSC pas intéressé par la montée du RC Lens en Ligue 1

Cela faisait 5 ans que le RC Lens se battait pour revenir en Ligue 1. C’est désormais chose faite grâce aux deux derniers succès décisifs des Sang et Or peu avant l’arrêt définitif du championnat à cause de la crise de coronavirus. Plusieurs personnalités du football français ont salué cette montée du Racing Club de Lens, un des plus importants clubs du pays. Avec l’ OM et l' ASSE, le public du stade Bollaert-Delelis est un des plus chauds de France.

Malgré l’engouement général autour du retour du RC Lens en Ligue 1, son voisin le plus proche, le LOSC n’a montré aucun signe de félicitation ou d’encouragement. Aucun message pour saluer ce retour en Ligue 1 qui n’est pas passé inaperçu. Le journaliste Frédéric Hermel s’en est d’ailleurs étonné dans un Tweet.

« Sincèrement je m’attendais à un petit message sympa du Losc envers le RC Lens. Mais je suis décidément trop naïf… », a posté le journaliste sur son compte Twitter.

Ce message publié le 1er mai dernier n’a suscité aucune réaction au LOSC où la direction continue d’ignorer le retour de son voisin en Ligue 1.