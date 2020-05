Ex-OM Mercato : Patrice Evra cherche un club à entraîner

Ancien joueur de l’OM à la retraite depuis fin juillet dernier, Patrice Evra a passé ses diplômes d’entraîneur. L’ex-défenseur de l'équipe de France déclare désormais être en quête d’un banc, et peu importe le club.

Patrice Evra en recherche d'un challenge

Après une carrière de footballeur qui l’avait vu défendre les couleurs de plusieurs clubs, dont l’OM, Patrice Evra a passé ses diplômes d’entraîneur, métier auquel le prédestinait un certain Sir Alex Ferguson, son ancien coach à Manchester United. L’ancien latéral gauche de la Juventus Turin veut entraîner et se montre impatient de trouver un nouveau challenge. « Je veux entraîner, peu importe où », a-t-il assuré dans le podcast officiel diffusé sur le site de Manchester United, avant d’indiquer : « Je ne me fixe pas d'objectifs. Dans la vie, je ne me donne pas de but. Que se passe-t-il si on échoue à les atteindre? On est déçu donc je ne me fixe pas d'objectifs. [...] Dire quelle équipe je veux entraîner. Je ne sais pas. Je prendrai ce que l'Univers me donnera. »

Mais Patrice Evra sait que sa future carrière d’entraîneur pourrait ne pas être aussi brillante que sa carrière d’ancien footballeur. « Certains joueurs pensent que, parce qu'ils ont eu une superbe carrière, ils vont être des entraîneurs de top niveau. Mais non, on repart de zéro. En tant que joueur, tu as gagné, mais qu'as-tu fait en tant qu'entraîneur ? Rien », a reconnu l’ancien Monégasque, qui attend donc de signer avec le premier club qui se présentera.