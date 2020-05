Stade Rennais : 3e place, le discours de Stéphan aux joueurs

Le Stade Rennais a pris un coup sur la tête en demi-finale de la coupe de France à Saint-Etienne. Julien Stéphan a su trouver les mots pour remobiliser ses troupes avant l’affrontement contre les Montpelliérains, lors d'un match qui allait être décisif pour la 3e place.

Julien Stéphan réclamait une victoire contre Montpellier

Troisième de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison, le Stade Rennais va jouer les barrages et pourrait se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue des Champions. Talonnés d’1 point par les Lillois, les Bretons auraient pu ne pas finir à la 3e place. En effet, les Rennais étaient au plus bas sur le plan mental après leur défaite à Saint-Etienne (1-2) en demi-finale de la Coupe de France. Avant d’affronter le Montpellier HSC 4 jours plus tard pour le compte de la 28e, et dernière journée de Ligue 1, Julien Stéphan avait su trouver les mots forts pour remobiliser ses joueurs.

« La pression, on l’avait, on était chassé depuis trois mois, capable de vivre avec et de résister. Avant Montpellier et après l’élimination à Saint-Etienne (1-2) en demi-finales de la Coupe de France, il ne fallait pas ruminer car notre position et les enjeux étaient très intéressants », a d’abord expliqué Julien Stéphan dans L’Equipe avant de révéler : « Ce que j’avais dit aux joueurs, c’est qu’à cette période de l’année, être positionné comme on l’était, c’est rare. Et que, donc, il ne fallait pas gâcher l’opportunité de jouer notre chance à fond. On avait un devoir de remobilisation, parfaitement appliqué. »

Le Stade Rennais a dynamité le Montpellier HSC (5-0).