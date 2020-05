OL Mercato : Alerte, un géant espagnol sur Bruno Guimaraes

Recruté par l’OL en janvier, Bruno Guimaraes suscite la convoitise d’un cador de Liga. L’avenir du Brésilien est d’autant plus menacé que Lyon n’est pas certain de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Un cador de Liga en pince pour Bruno Guimaraes

Faute de Coupe d’Europe, l’histoire tire-t-elle déjà à sa fin entre Bruno Guimaraes et l’OL ? Du côté de l’Espagne on y croit. Selon les informations de AS ce dimanche, le FC Barcelone est prêt à chiper le prodige brésilien à Lyon.

D’après le quotidien madrilène, le Barça est impressionné par les performances livrées par Bruno Guimaraes. Le milieu de 22 ans a disputé 5 matches avec l’OL. Son association avec Houssem Aouar dans l’entrejeu a notamment permis au club de s’offrir des victoires de prestige. Le capitaine de la sélection olympique du Brésil a participé aux succès contre la Juventus (1-0) et l’ASSE (2-0).

Remplaçant d’Arthur au Barça ?

Pour AS, le FC Barcelone voit Bruno Guimaraes comme le successeur d’Arthur Melo. Le milieu de terrain pourrait quitter le Barça au prochain mercato. Il est notamment sur les tablettes de la Juventus de Turin. En cas de départ, les Blaugranas devraient donc lancer une offensive pour son compatriote de l’OL.

Jean-Michel Aulas avait déboursé 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Bruno Guimaraes. Une signature durement acquise à cause de la farouche concurrence de l’Atlético Madrid. La pépite brésilienne est sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en 2024.