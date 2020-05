Montpellier HSC : Pedro Mendes révèle les limites du club

A Montpellier depuis deux ans, Pedro Mendes ne parvient pas à frapper aux portes de la sélection portugaise. Le défenseur du MHSC croit savoir pourquoi il est écarté de la Seleçao.

Pedro Mendes pointe le manque de visibilité au MHSC

Avec une seule sélection avec le Portugal, Pedro Mendes espère encore être convoqué par Fernando Santos. Mais pour le défenseur de 29 ans, le manque de visibilité du Montpellier Hérault est un sérieux handicap. Il l’a reconnu dans un entretien live sur Eurosport avec Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar.

Durant cet échange, Pedro Mendes a notamment partagé le point de vue de l’ancien portier du MHSC. « Pour moi, la sélection, c’est compliqué. Benjamin Lecomte parlait d’une meilleure visibilité en étant à Monaco, sans vouloir manquer de respect à Montpellier, ce n’est pas la même chose », a-t-il déclaré.

Concurrence pour Mendes au MHSC

Pour retrouver une place avec la Seleçao, le Portugais estime que son club doit être un candidat à l’Europe. S’il n’est que remplaçant en club, Pedro Mendes compte également s’imposer aux yeux de Michel Der Zakarian. « Ma situation est plus difficile mais si on arrive à monter d’un cran pour se qualifier en Coupe d’Europe, ça me donnerait une autre image (…) C’est à moi aussi de répondre présent. »

A Montpellier, Pedro Mendes est barré par les vétérans Vitorino Hilton (42 ans) et Daniel Congré (35 ans). Ceux-ci ne laissent que des miettes au Portugais. Il n’a joué que 16 matches de Ligue 1 cette saison. Pas suffisant pour taper dans l’œil de son sélectionneur.