PSG Mercato : Pour Mauro Icardi, Draxler et Paredes à l’Inter

En prêt au PSG, Mauro Icardi peut rester définitivement au club si la direction lève son option d’achat. Julian Draxler et Leonardo Paredes auraient été proposés à l’Inter Milan pour justement réduire le montant à payer pour boucler le transfert.

Mauro Icardi, le PSG propose un deal pour payer moins

Transfert de dernière minute de Leonardo au dernier mercato estival, Mauro Icardi peut entièrement appartenir au Paris Saint-Germain si le club verse les 70 millions d’euros restants de sa clause libératoire. Mais après la pandémie de coronavirus qui a affaibli les caisses de tous les clubs, la formation parisienne serait pour réduire le montant à payer pour garder le joueur.

Et selon la presse espagnole, Mundo Deportivo en l’occurrence, les dirigeants parisiens auraient proposé d’inclure Julian Draxler et Leandro Paredes dans la transaction. L’allemand est estimé à 24 millions d’euros et l’argentin vaut 20 millions d’euros. Avec leurs départs, le Paris Saint-Germain espère économiser 5,2 millions d’euros de salaire/saison pour Draxler et le million d’euros pour Paredes. Ainsi, Paris espère réduire considérablement les 70 millions d’euros à verser à l’Inter Milan.

La question est désormais de savoir si Antonio Conte est favorable à la venue de ces deux joueurs dans son équipe.