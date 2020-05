LOSC Mercato : Le Real Madrid désormais en lice pour Gabriel

La liste des prétendants à la signature de Gabriel se rallonge. Le Real Madrid aurait désormais coché le nom du joueur du LOSC sur ses tablettes.

Gabriel également visé par le Real Madrid ?

Gabriel dos Santos Magalhães a réalisé une belle performance avec le LOSC cette saison. Auteur de 34 matches toutes compétitions confondues pour 24 apparitions en Ligue 1, le défenseur central brésilien se serait fait remarquer par le Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, les recruteurs madrilènes auraient coché son nom en vue d’un transfert lors du mercato prochain.

Le Real Madrid en difficulté dans le dossier ?

Toujours d’après le média espagnol, les recruteurs merengue visent également d’autres cibles pour le renfort de leur défense central, car la piste menant à Gabriel présente deux grosses difficultés. Le Real Madrid semble bloqué par le statut de joueur extracommunautaire du Lillois. Aussi, la concurrence pour le Dogue de 22 ans serait très rude. Le SSC Naples et Chelsea sont également annoncés sur le coup. Mais les recruteurs d'Everton paraissent les plus déterminés et seraient déjà prêts à formuler une offre de 30 à 35 millions d’euros, ce qui ferait une grosse plus-value pour le LOSC qui a recruté Gabriel pour 3 millions d’euros.