ASSE, OL : Pour Caïazzo, Aulas pourrait faire de la politique

Jean-Michel Aulas multiplie les démarches pour convaincre la LFP d’annuler sa décision d’arrêter la saison. Pour ce combat, Bernard Caïazzo, président de l’ASSE, aurait aimé que son homologue lyonnais soit nommé à un très haut poste dans la hiérarchie de la République.

Aulas, un bon Premier Ministre selon Caïazzo

Le syndicat des clubs de Ligue 1 (Première Ligue) était réuni en conférence de presse. L’occasion pour certains présidents de se prononcer sur le combat entrepris par leur homologue gone depuis l’arrêt prématuré de la saison. En effet, suite à la décision du gouvernement et de la LFP (Ligue de Football Professionnel) de mettre un terme à la saison 2019-2020, l’OL a fini 7e de Ligue 1 et ne sera présent à aucune compétition européenne (Ligue des Champions, Ligue Europa) la saison prochaine. Une situation inacceptable pour Jean-Michel Aulas, qui se bat donc pour obliger la Ligue à revoir les décisions prises.

Evoquant ce combat, Bernard Caïazzo a estimé que son homologue rhodanien aurait été un bon Premier Ministre pour la France. « On serait tous d’accord pour que Jean-Michel Aulas soit Premier Ministre de la France, ce serait très bénéfique pour notre football. Mais nous considérons que la messe est dite. C’est terminé », a exactement déclaré le président de l’ASSE dans des propos rapportés par Le Figaro.