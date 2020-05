ASSE Mercato : Claude Puel pas d’accord pour Loïc Perrin

L’avenir de Loïc Perrin à l’ ASSE devrait bien s’arrêter à l’issue de cette saison. Claude Puel, l’entraîneur de l’ AS Saint-Étienne, n’est pas favorable à une reconduction du contrat du capitaine stéphanois, même pour une saison.

Loïc Perrin, le début de la fin à l’ ASSE ?

Après une préformation au FC Périgueux, Loïc Perrin rejoint le FC Saint-Charles Vigilante d’où il intégrera le centre de formation des Verts. Par la suite, il fera toute sa carrière de footballeur professionnel à l’ASSE. Depuis 2003, le capitaine des Verts n’a connu que le maillot stéphanois qui lui a permis d’aller en équipe de France des U18 puis des Espoirs. Il est vrai qu’il n’a jamais été sélectionné chez les Bleus, mais sa carrière reste une des plus remarquées en France du fait de ses solides prestations sous les couleurs du club de son cœur.

Après 471 matchs disputés et 30 buts inscrits, le défenseur central de 34 ans arrive cet été à un tournant décisif de sa vie de footballeur. Il hésite entre une fin de carrière et une prolongation de son contrat à l’ ASSE. Cependant, les deux dernières saisons ont été difficiles pour capitaine Perrin. Entre mauvaises performances et blessures à répétition, il n’est plus le roc qu’il a été à certains moments pour le club. L’âge lui a aussi fait perdre de la vitesse, ce qui pourrait justement expliquer la position de l’entraîneur Claude Puel sur son avenir. Le technicien des Verts, selon plusieurs sources, est opposé à une prolongation du contrat de Loïc Perrin.

Le capitaine Perrin espère une année de contrat

Dans les prochaines semaines, l’intéressé, qui refuse de finir sa carrière sur une blessure ou sur une crise de COVID-19, va rencontrer Roland Romeyer. Si ce dernier n’est personnellement pas contre l’idée de lui proposer un nouveau contrat, l’avis de Claude Puel devrait l’amener à proposer autre chose qu’un retour sur le terrain à son défenseur de longue date. Il ne serait pas surprenant que Loïc Perrin signe un engagement pour une reconversion au sein du club à un poste qu’il pourrait définir avec les dirigeants.

Claude Puel sort d’une saison difficile avec l’ ASSE. Le technicien a trouvé sur place un effectif qu'il a hérité de son prédécesseur, donc de joueurs qu’il n’a pas choisi. La saison 2020-2021 devrait être différente de l’actuelle. L’entraîneur espère pour se faire construire une équipe de joueurs de son choix. Le gardien Stéphane Ruffier, Romain Hamouma, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila, tous à une ou deux saisons de la fin de leurs contrats, ou encore Yohan Cabaye (en fin de contrat) devraient tous dégager le plancher.

Ce que vise Claude Puel pour la suite

Crise de coronavirus et ses conséquences financières ou pas, Claude Puel espère des dirigeants qu’ils mettent la main à la poche cet été pour lui permettre de recruter de nouveaux joueurs. Même si le formateur qu’il est compte s’appuyer sur les meilleurs jeunes du club, la Ligue 1 a des réalités qui obligent la présence de joueurs d’un certain niveau et d’une certaine expérience au sein de l’effectif des Verts.

Des pistes sont déjà identifiées par le coach et la cellule de recrutement, selon une source au club. Celles-ci restent cependant secrètes pour éviter un attroupement de clubs autour de ces cibles. Les prix pourraient changer en cas de multiples intérêts, ce qui compliquerait les plans de l’As Saint-Étienne. Le nom de Hatem Ben Arfa revient dans les médias depuis que Claude Puel s’est montré élogieux envers lui. Cependant, aucun élément ne permet d’assurer qu’il le rejoindra à Sainté. L’issue réservée au cas Loïc Perrin ne devrait être qu’un avant-goût pour les autres anciens du club.