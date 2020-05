Ligue 1 : arrêt du championnat, Cesc Fabregas donne son avis

Cesc Fabregas donne son avis sur l’arrêt du championnat, une décision qu’il comprend, mais qui a tout de même été prise trop vite selon le milieu relayeur de l' As Monaco.

L’arrêt des championnats français suscite beaucoup de réactions. Si les clubs non qualifiés pour les coupes d’Europe et les clubs relégués essayent de trouver des solutions pour continuer la saison, certains, que le classement arrange trouvent normal cet arrêt. Alors que plusieurs personnalités du monde du football, Laurent Blanc ou Antoine Kombouaré se sont déjà exprimés, c’est aujourd’hui au tour de Cesc Fabregas de livrer sa position.

Dans une interview accordée à BeIn Sports, Cesc Fabregas s’est exprimé sur l’arrêt du championnat, trop rapide selon lui :

« C'est une grosse décision qu'ils ont prise. Je la comprends. Peut-être que la décision d'arrêter a été trop rapide quand on voit que beaucoup de grands championnats tentent de reprendre, a lancé le joueur de 33 ans. Je comprends néanmoins l'explication derrière cette décision, c'est mieux d'être en sécurité. En fin de compte, le plus important c'est la famille et la santé de tout le monde. Mais peut-être qu'on aurait pu s'entraîner individuellement. Il n'y a pas de risques, vous ne touchez personne, vous n'êtes proche de personne. »