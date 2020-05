Ligue 1: Caiazzo, Holveck et Féry, grosse suspicion d' Aulas

Avec le président de l’ OL Jean-Michel Aulas, les petites phrases lourdes de sens ne manquent jamais. Il pointe du doigt les manigances de l’ ASSE, du Stade Rennais et du FC Lorient qui pour lui ont poussé à dessin pour obtenir l’arrêt de la compétition.

Jean-Michel Aulas juge étonnants les profils de Caiazzo, Holveck et Féry

Avec les décisions des autres championnats européens qui vont bientôt reprendre les compétitions, on peut dire sans se tromper que la LFP s’est précipitée dans la sienne. À la suite du Premier ministre Édouard Philippe, les instances du foot français ont décidé de mettre fin à la saison 2020. Cette décision fait particulièrement les affaires de certains clubs, à savoir l’OM (2e de Ligue 1), le Stade Rennais (3e, qualifié pour le tour préliminaire de la LdC) et de l’ ASSE qui se sauve de la relégation. Le club stéphanois était dans une situation extrêmement difficile avec sa 17e place au classement de Ligue 1. Le FC Lorient du président Loïc Ferri accède aussi à la Ligue 1.

Jean-Michel Aulas trouve hautement suspect que les dirigeants de ces différents clubs soient partisans et décideurs de l’arrêt des compétitions. Le président du FC Lorient confiait à propos des prises de position de JM Aulas : « Jean-Michel Aulas est une figure du football français, on sait qu’il cherche à défendre son club jusqu’au bout, mais il ne peut pas s’exprimer pour l’ensemble des clubs de Ligue 1. La décision a été prise collégialement et démocratiquement ».

Le patron des Gones se faisait aussi rappeler par Nicolas Holveck du Stade Rennais que « 19 clubs (sur 20) ont admis cette décision, ce n’est plus un sujet. Le seul sujet, c’est l’avenir ».

En réponse à leurs déclarations, le dirigeant de l’OL a confié : « B Caiazzo, Loïc Féry et NHolveck se réunissent à 3 : la décision de rester en L1 pour Asse, de monter en L1 pour Lorient et de jouer le tour CL pour Rennes leur convient bien! C’est quand même étonnant que personne ne remarque que ce sont les auteurs des décisions qui sont les principaux bénéficiaires de l’arrêt du championnat, qui condamne économiquement beaucoup de clubs à l’opposé des autres nations européennes, du tour de France et de R Garros !! »

L’Olympique Lyonnais, peu assuré d’être européen si les choses restent en l’état, est pour la poursuite de la saison.