Vente de l’OM et l’offre du Saoudien Al-Walid Bin-Talal

La vente de l’OM est le sujet phare dans la cité phocéenne. Le prince saoudien Al-Walid Bin-Talal aurait fait une offre importante pour le rachat de l’Olympique de Marseille, une information qui ne cesse de créer des polémiques.

Vente de l’OM : guerre de journalistes, et pourtant...

Cela fait plus d’un mois maintenant que les rumeurs autour de la vente de l’OM circulent. Certains journalistes assurent la main sur le cœur que l’écurie phocéenne recherche un repreneur, une information déjà taxée de fantaisistes par les responsables du club. Le président Jacques-Henri Eyraud n’a par exemple pas hésité à traiter cette information de « fake new » et pourtant aucune semaine ne passe sans qu’elle ne revienne à la une de l’information.

En effet, selon Thibaud Vezirian, journaliste à C-News, Frank McCourt chercherait bien à se séparer de l’Olympique de Marseille. Une offre aurait même déjà été faite pour cette vente de l’OM par le milliardaire saoudien l-Walid Bin-Talal. Cette information n’a cependant jamais été confirmée par l’entourage de ce dernier et pourtant la rumeur continue de prendre l’ampleur.

Thibaud Vezirian a écrit sur Twitter : « Pour résumer la situation : la réalité, c'est que le montant d'environ 250 ME ne satisfait pas encore McCourt ! C'est pourtant une somme colossale. Et en effet, il souhaite garder quelques pourcents du club.»

Vente de l'Olympique de Marseille, qui dit vrai ?

Agacé par la prolifération des rumeurs sans fondement sur le club phocéen, le journaliste de l’Équipe, Mathieu Grégoire a répondu en disant : « Trop de respect pour les supporters de l’OM pour relayer un truc pareil, et triste de voir comment certains profitent de la situation pour buzzer et abuser de leur passion. Pas de commentaires sur Al Walid, aucun élément, sur Frank McCourt, tous les enjeux ont été posés dans un papier de mardi dernier dans l’Équipe. D’ailleurs la rumeur saoudienne est apparue le jour même avec un chiffre donné dans le papier, hasard sans doute.»

Cette affaire de la vente de l’ OM passionne sur les réseaux sociaux. Même si les différentes parties peuvent requérir à la discrétion pour la bonne marche d’éventuelles négociations, un changement de propriétaire à la tête d’un club de la dimension de l’Olympique de Marseille ne peut se faire secret.