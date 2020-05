OM : Un vieux clash entre le vestiaire et Eyraud dévoilé

Jacques-Henri Eyraud serait un dirigeant pas très apprécié par ses joueurs. Le président de l’OM n’aurait pas été bien accueilli par le vestiaire olympien à la fin de l’année dernière.

Jacques-Henri Eyraud indésirable dans le vestiaire de l'OM ?

Selon les informations de L’Equipe ce lundi, les rapports entre Jacques-Henri Eyraud et le vestiaire se sont dégradés à la fin de l’année 2019. Et pourtant, l’OM enfilait les bons résultats sur le terrain. C’est même après un succès des joueurs d'André Villas-Boas que les faits seraient survenus. Le président olympien s’était alors déplacé dans le vestiaire pour féliciter ses joueurs. Mais à la grande surprise du dirigeant, l’accueil a été glacial.

Toujours selon le quotidien sportif, Dimitri Payet aurait alors expliqué à Jacques-Henri Eyraud que le vestiaire n’était pas d’accord avec la décision de l’Olympique de Marseille de geler les primes de victoire et le tenait pour responsable. Les joueurs auraient souhaité que leur président ne vienne plus les voir dans les vestiaires. Un désir des joueurs pris à la lettre par le dirigeant phocéen au point qu'il aurait renoncé à certains déplacements pour encourager ses joueurs.

La situation se serait encore tendue entre le vestiaire et Jacques-Henri Eyraud avec le débat sur les primes de fin de saison et de qualification en Ligue des Champions. Le froid entre le président de l'Olympique de Marseille et ses joueurs pourrait expliquer la réticence de certains joueurs à accorder au club une diminution supplémentaire de leurs salaires pour faire face à la crise de coronavirus.