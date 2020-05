PSG : Ligue des Champions, une reprise inédite pour Paris ?

Malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1, le PSG n’a nullement l’intention de stopper son aventure européenne. Le club envisagerait un stage à l’étranger en vue de mieux préparer les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un stage à l’étranger pour le PSG ?

Alors que la saison 2019-2020 est terminée en Ligue 1, le PSG est toujours en lice en Ligue des champions. Les Parisiens ont sorti le Borussia Dortmund et sont qualifiés pour les quarts de finale de la C1, prévus durant le mois d’août.

Au repos forcé depuis plusieurs semaines, les hommes de Thomas Tuchel risquent donc d’être sérieusement handicapés en vue de la compétition européenne. « Pour mieux nous préparer, nous devons jouer de nombreux matchs amicaux face à des équipes françaises », a récemment indiqué Ander Herrera, le milieu de terrain parisien. Mais le PSG étudie d'autres pistes en vue de mieux préparer la reprise en Ligue des Champions.

Le club parisien réfléchirait actuellement à une reprise à l’étranger. Cette réflexion ne date pas d’aujourd’hui et plusieurs points de chute sont déjà à l’étude, notamment au Qatar. Les Parisiens s’envolent souvent pour cette destination pour les stages de préparation d’été et d’hiver. Et selon les informations d'ABC, les Parisiens pourraient rejoindre le Qatar dans les prochains jours en vue de mieux préparer cette fin de saison.

À noter que le PSG et l’Olympique Lyonnais sont les deux clubs français toujours en lice en Ligue des Champions. L’OL a toujours un huitième retour à jouer face à la Juventus après sa victoire (1-0) au match aller.