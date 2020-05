RC Lens Mercato : Le marocain Abdelhamid El Kaoutari visé ?

Joueur de l’As Nancy Lorraine, Abdelhamid El Kaoutari pourrait débarquer au RC Lens cet été. Le défenseur international marocain de 30 ans plairait aux recruteurs lensois, selon une information de Foot Mercato.

Abdelhamid El Kaoutari, encore un ancien visé par le RC Lens ?

Le Racing Club de Lens revient en Ligue 1 après une saison interrompue à son 28e match par la LFP à cause de la pandémie de coronavirus. Pour ce retour dans l’élite, les Sang et Or travaillent à la construction d’un effectif qui va permettre au club de rester en Ligue 1. Pour ce faire, Gaël Kakuta d’Amiens est ciblé et plusieurs autres joueurs expérimentés sont dans le viseur, dont Abdelhamid El Kaoutari.

Selon le site sportif, les recruteurs lensois auraient jeté leur dévolu sur ce joueur en fin de contrat avec Nancy depuis la fin de la saison. Estimé à 475 000 euros, il devrait rejoindre les Sang et Or gratuitement si le club parvient à prendre de vitesse ses concurrents. Abdelhamid El Kaoutari n’a reçu aucune offre de l’As Nancy Lorraine pour la prolongation de son contrat. La raison est en partie liée à la possible vente du club à un nouveau repreneur.

En cas de transfert de ce joueur de 30 ans, le RC Lens sortirait du plan communiqué par ses dirigeants. Les responsables du RCL envisageaient une mise en avant des jeunes de leur centre de formation. Avec l’intérêt accru pour des joueurs d’expérience en fin de contrat avec leur club, la nature du projet que veut défendre Franck Haise semble changer.