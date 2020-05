Real Madrid Mercato : Une bonne nouvelle pour Gareth Bale ?

Dans le dur au Real Madrid ces dernières saisons, Gareth Bale pourrait signer à Newcastle United cet été. Le club de Premier League semble déterminé à réaliser l’opération.

Gareth Bale future tête de gondole des Magpies ?

Gareth Bale n’est plus désiré au Real Madrid en raison de sa baisse de régime (3 buts en 18 matchs cette saison). Mais toutes les tentatives des Madrilènes pour se débarrasser de l’international gallois n’ont rien donné. D’ailleurs, le joueur, sous contrat jusqu'en juin 2022, n’est pas chaud pour quitter le club de Liga. Et son agent, Jonathan Barnett, ne rate jamais une occasion de rappeler que son client se sent à l’aise dans la capitale espagnole.

Mais le dossier pourrait évoluer cet été. En effet, Marca annonce un intérêt de Newcastle United pour Gareth Bale. Selon le média espagnol, les nouveaux propriétaires saoudiens du club de Premier League seraient à la recherche d’une tête de gondole pour lancer leur projet et auraient jeté leur dévolu sur le Gallois.

Une folie de Newcastle United pour Gareth Bale ?

Si le Real Madrid n’est pas opposé à l’intérêt des Magpies, reste à convaincre l’ancien ailier de Tottenham. Pour se donner de grandes chances d’attirer le joueur de 30 ans, les repreneurs saoudiens de Newcastle United seraient disposés à lui offrir le salaire qu’il perçoit au Real Madrid, soit 17 millions d’euros par saison.