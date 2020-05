Premier League : Manchester United en tête depuis 2000

En 20 saisons de Premier League depuis le passage à l'an 2000, 43 clubs ont goûté aux joies de la D1 anglaise, mais lesquels ont été le plus performant ?

Manchester United, plus de 77 points par saison en Premier League

En tête de ce classement de Premier League qui recense les résultats de tous les clubs ayant disputé au moins une saison depuis 2000, on retrouve Manchestrer United et ses 1 545 points marqués en 751 rencontres. Les Red Devils ont été sacré champions à sept reprises au cours de ces vingt dernières années. Cinq des six autres équipes de tête n'ont jamais été reléguées durant cette période. Il s'agit de Chelsea (2e, 1 506 points), Arsenal (3e, 1 457 points), Liverpool (4e, 1 413 points), Tottenham (6e, 1 219 points) et Everton (7e, 1 081 points). Seul Manchester City (5e, 1 237 points), promu en Premier League à l'issue de la saison 2001/2002, fait figure d'exception.

Si Manchester United est l'équipe qui a marqué le plus de points, elle est aussi l'équipe qui compte le plus de victoires, 464 exactement. À l'inverse, avec 275 revers, West Ham United est l'équipe qui a le plus perdu. Les 1 429 buts qu'ont marqué les Gunners d'Arsenal font d'eux la meilleure attaque provisoire du XXIe siècle, alors que Newcastle United s'empare de son côté, du statut de pire défense, avec 959 buts concédés depuis la saison 2000/2001.