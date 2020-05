PSG Mercato : Mbappé, la mise au point de son avocate

Kylian Mbappé serait-il enfermé dans une prison dorée au Paris Saint-Germain ? L’avocate de l’attaquant français a vite démenti avoir prononcé de tels propos.

Le démenti de l'avocate de Kylian Mbappé

Il n’y a pas un jour qui passe sans que la presse ibérique n’évoque le feuilleton Kylian Mbappé. Le week-end dernier, le média ABC révélait les plans du Real Madrid pour s’attacher les services de l’attaquant du Paris Saint-Germain. La Maison-Blanche devrait cependant patienter jusqu’à l’été 2021 pour lancer une offensive pour le joueur de 21 ans, car le PSG ne semble pas prêt à ouvrir les discussions cet été. Le club parisien souhaite surtout conserver son atout offensif le plus longtemps possible et serait prêt à prolonger son bail expirant en juin 2022. Une extension de contrat qui ne serait pas réciproque.

En effet, selon les informations du média ibérique, l’avocate du joueur, Delphine Verheyden, serait contre cette prolongation de bail. Elle aurait comparé cette extension de contrat à « être coincé dans une prison dorée ». Toujours selon la source, l’avocate du joueur aurait également expliqué à Wilfried Mbappé que son « fils ne pense plus à l'argent, il pense à être le n°1 dans le monde ». Des propos vite démentis par l’avocate du joueur.

Contactée par Dailymercato.com, Delphine Verheyden assure « n’avoir tenu aucun propos à ce sujet ». « Ces mots sont inventés de toutes pièces », a-t-elle précisé. Cette sortie de Delphine Verheyden met donc un terme aux spéculations nées de ces « propos inventés » par le journal madrilène.