UEFA, Coupes d'Europe : Pas de tours préliminaires cette saison ?

À partir du mois d'août, le calendrier sera extrêmement chargé, ce qui pourrait pousser l'UEFA a supprimer les tours préliminaires de Ligue des Champions et de Ligue Europa.

L'UEFA en passe de supprimer les tours préliminaires ?

En août, se dérouleront les suites et fins de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa 2019/2020, compétitions suspendues au stade des huitièmes de finale à cause du coronavirus. Ajoutons à cela la fin des championnats en cours et le début de la nouvelle saison pratiquement dans la foulée, le calendrier de la fin d'été sera extrêmement chargé. Ce qui ne laisserait plus de dates possibles pour programmer les tours préliminaires de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Ainsi, selon The Times, l'UEFA songerait à supprimer ces tours de qualification, sans que l'on puisse pour le moment avoir des précisions sur les futurs qualifiés.

Cette dernière interrogation est problématique puisque plusieurs clubs français sont concernés par ces tours préliminaires. En effet, à moins que le vainqueur de la Ligue Europa ne soit déjà qualifié en Ligue des Champions via son championnat, le Stade Rennais devra passer par ces tours de qualifications. En Ligue Europa, la situation serait la même pour l'OL s'il remportait la Coupe de la Ligue. Initialement prévus courant août, les tours préliminaires de C3 seraient intervenus en pleine campagne de C1 pour les Gones. Cependant, L'Equipe indique de son côté que l'hypothèse la plus probable est la programmation sur un seul match (et non la formule aller/retour) de ces barrages.