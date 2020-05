OM : Un plan en trois points pour rembourser les abonnés

L’arrêt prématuré de la saison a empêché les abonnés et les acquéreurs de billets de se rendre dans les tribunes pour suivre les 5 derniers matches au Vélodrome. L’ OM a exposé son plan ce lundi pour rembourser les abonnés et les acquéreurs de billets.

OM : 3 solutions pour rembourser les abonnés

33 000 abonnés et acquéreurs de billets n’ont pas pu suivre les dernières réceptions de l’ OM (PSG, Dijon, Nice, Monaco et Metz) en raison de l’arrêt du championnat. Pour rembourser ces personnes, l’Olympique de Marseille propose un avoir, un don au club ou un remboursement différé.

L’avoir est valable pendant 18 mois et équivaut à la valeur de l’abonnement sur les 5 derniers matches de la saison qui n’ont pas été joués au Vélodrome. Cet avoir donnera le droit de suivre 5 autres matches de Ligue 1, et non des matches de Ligue des champions que le club phocéen disputera la saison prochaine. Avec le délai de 18 mois de validé, l’avoir sera utilisable jusqu'à la première moitié de la saison 2021-2022. Cette mesure a été prise pour éviter des désagréments en cas de huis-clos en début de saison prochaine.

Autre point du plan exposé par l’ OM, un don au club. Dans ce cas, les abonnés et les acquéreurs de billets renoncent à se faire rembourser afin d’aider le club en ces temps de crise économique. En retour, le club s’engage à reverser 20% des dons à la fondation OM.

Enfin, les abonnés peuvent refuser un avoir ou un don au club. Alors, ils seront remboursés au bout de 18 mois. Ce délai a été fixé par le gouvernement pour aider les clubs en ces temps de crise économique.

L’Olympique de Marseille informera ses abonnés sur la démarche à suivre dans un courrier qui leur sera envoyé dans la semaine du 25 mai.