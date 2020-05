PSG Mercato : Julian Draxler vers le Milan AC pour 2 arrivées ?

Leonardo, le dircteur sportif du PSG, aurait ciblé deux joueurs du Milan AC pour le prochain mercato. Julian Draxler pourrait entrer dans la balance, selon les informations de Paris United.

Donnarumma et Bennacer en ligne de mire, Draxler en échange ?

Leonardo aurait des vues sur deux joueurs du Milan AC. D'une part, le gardien international italien, Gianluigi Donnarumma, et de l'autre, le milieu relayeur algérien Ismaël Bennacer, susciteraient les intérêts du club de la capitale. Le directeur sportif aurait tout de même une préférence pour le vainqueur de la CAN, et pourrait avoir une idée derrière la tête afin de baisser significativement le prix de l'ancien joueur d'Empoli. En effet, Leonardo voudrait inclure Julian Draxler dans le deal. Le contrat du joueur allemand expire l'année prochaine, d'où la volonté de le vendre ou de l'échanger dès cet été. Des rumeurs faisaient aussi état d'un transfert de l'ancien joueur de Wolfsburg vers l'Inter afin de faire baisser le prix de Mauro Icardi, prêté au PSG cette année.

Depuis son arrivée au pied de la Tour Eiffel en janvier 2017, Julian Draxler, d'abord titulaire, a perdu sa place dans le onze de départ suite aux arrivées coup sur coup de Neymar et de Kylian Mbappé. L'internarional allemand (51 sélections, 6 buts), a marqué 20 buts en 137 matchs avec le PSG. De son côté, après avoir remporté la CAN avec l'Algérie, Ismaël Bennacer rejoignait le Milan AC, pour qui il a porté le maillot à 22 reprises. Enfin, alors qu'il n'a que 21 ans, Gianluigi Donnarumma compte déjà 190 matchs avec Milan et 16 sélections avec la Squadra Azzura.