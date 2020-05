Chelsea Mercato : Willian, une aubaine pour le Paris SG ?

En fin de contrat avec Chelsea, Willian intéresserait le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato. Le milieu offensif brésilien pourrait représenter une très belle affaire pour les Parisiens.

Willian transféré au Paris Saint-Germain cet été ?

Willian vit sans doute ses dernières semaines en tant que joueur de Chelsea. Les dirigeants anglais ont entamé des négociations pour une prolongation de son bail expirant en juin prochain. Cependant, ces négociations n'ont pas pu se finaliser. Alors que Chelsea lui propose une prolongation de deux années, le milieu offensif en demande trois. Un désaccord insurmontable lie désormais les deux parties.

En effet, selon les informations de Sky Sport, les discussions entre le clan du joueuret la direction de Chelsea sont interrompues et ont très peu de chance de reprendre. Une situation qui a alerté ses prétendants. La source explique que le Paris Saint-Germain serait déjà sur les traces du milieu offensif. Le club parisien, en quête de renfort, aimerait le recruter cet été sans débourser le moindre centime. Willian pourrait donc retrouver ses compatriotes Neymar et Marquinhos à Paris la saison prochaine.

Son choix serait déjà connu

Le PSG aura fort à faire dans ce dossier. Tottenham, Liverpool et Arsenal seraient à l’affut pour le joueur de 31 ans. L’AC Milan et l’AS Rome seraient également sur le coup. Et selon certaines indiscrétions, Willian aurait déjà fait son choix, il privilégierait l’Italie comme future destination.