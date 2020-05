ASSE, Bordeaux : Feindouno choisit entre Verts et Girondins

Ancien joueur de Bordeaux puis de l’ ASSE, Pascal Feindouno a été marqué par les deux clubs. Lors d’un live sur Facebook, il a réaffirmé son attachement et a donné le nom de son préféré.

ASSE : Pascal Feindouno reste plus attaché à Bordeaux

Pascal Feindouno a été formé à Bordeaux et y a débuté sa carrière (1998-2004), avant de rejoindre l’ASSE (2004-2008). Le joueur retraité est revenu sur son départ de chez les Girondins pour rejoindre les Verts. « J’ai fait le choix de suivre Élie Baup à Saint-Étienne. C’est le seul entraîneur qui a eu le courage de me mettre dans le grand bain, donc je l’ai suivi. Et ça a bien marché !

À Saint-Étienne, on me faisait confiance. Quand tu viens de Bordeaux, cela veut quand même dire que tu es dedans, que tu es prêt physiquement, mentalement, dans tout. J’ai vécu de bons moments à l’ASSE. On a retrouvé la Coupe d’Europe, après 26 ans d’absence », a rappelé le Guinéen.

Pour finir, Pascal Feindouno a désigné le club auquel il reste le plus attaché entre les Girondins et les Ligériens. « Je suis quand même aimé et respecté à Saint-Étienne. Mais du point de vue de ma carrière, à choisir, c’est Bordeaux, parce que j’y ai fait toute ma formation. C’est le club qui m’a lancé », a précisé l’ancien ailier droit.