RC Lens : Ligue 1, Gaëtan Robail dévoile l’objectif principal

Gaëtan Robail a contribué à la montée du RC Lens en Ligue 1 cette saison. Recruté l’été dernier au PSG, l’ailier gauche a été décisif 11 fois en Ligue 2. Il affiche son objectif pour l’exercice 2020-2021.

RC Lens : Gaëtan Robail vise le maintien et le Top 10

Si le RC Lens a fait son retour en Ligue 1, c’est en partie grâce à la performance de Gaëtan Robail. Il a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions en championnat, contribuant ainsi à hisser les Artésiens à la 2e place de Ligue 2. Très impliqué depuis son retour au sein de son club formateur, l’ancien joueur de la réserve du Paris Saint-Germain l’est davantage depuis la montée. Il ne cache pas ses ambitions pour la saison prochaine dans l'élite.

« Quand on monte en Ligue 1, l’objectif est de se maintenir le plus rapidement possible. La place du Racing Club de Lens est dans le Top 10… », a déclaré Gaëtan Robail. « Je pense que le maintien reste l’objectif prioritaire. Il va falloir se battre jusqu’à la fin… Il faut se maintenir rapidement, puis on verra ce qu’il se passera après », a affiché clairement le polyvalent joueur de 26 ans.